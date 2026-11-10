Brand auf Gartengrundstück: Kleinkraftrad und Anhänger beschädigt - Zeugen gesucht!

Die verständigte Feuerwehr rückte mit insgesamt 50 Kräften aus umliegenden Wehren zur Brandbekämpfung aus.

Gebrannt hatte es schlussendlich auf einem Gartengrundstück. Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr zügig unter Kontrolle und abgelöscht werden. Durch das Feuer wurden u. a. die Umzäunung des Grundstücks, ein Anhänger und ein Leichtkraftrad beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte bei circa 3.000EUR liegen.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Kirn getroffen. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen weiterführen. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 1560 zu melden.



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Telefon: 06752 156-0

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