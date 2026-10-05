Bewerbertraining Polizei

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Du willst zur Polizei Rheinland-Pfalz? Dann wird es Zeit, den nächsten Schritt zu machen!



Am 07.11.2026 lädt die Polizei Bad Kreuznach zum Bewerbertraining ein. Dich erwartet ein praxisnaher Einblick in das Auswahlverfahren und jede Menge wertvoller Tipps für deine Vorbereitung.



Was dich erwartet:



- Übungsaufgaben aus dem schriftlichen Auswahlverfahren der

Polizei - Der sportliche Teil des Auswahlverfahrens wird praktisch

durchgeführt - Tipps rund um das Auswahlverfahren - Einblicke in den

Polizeiberuf - die Möglichkeit, Fragen direkt vor Ort zu stellen



Egal, ob du gerade erst über eine Bewerbung nachdenkst oder dich bereits mitten in der Vorbereitung befindest: Hier kannst du testen, was in dir steckt.



Wann: 07.11.2026 08:00 Uhr



Wo: Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Ringstraße 3; 55543 Bad Kreuznach

Wie: Sende uns deine Bewerbung mit deinen persönlichen Daten per E-Mail an:

PIBadkreuznach.einstellungsberatung@polizei.rlp.de



Dein nächster Status?

Bewerbung abgeschickt. Auswahlverfahren bestanden. Uniform an.



Challenge accepted? Dann sei dabei! 💪🚨



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





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