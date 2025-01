Betrunkener Tesla-Fahrer fährt Ampelanlage um

Bad Kreuznach, Alzeyer Straße (ots) - Am 19.01.2025 gegen 24:00 Uhr kam es zu einem Alleinunfall in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach, bei dem der Fahrer eines Tesla Model Y gegen eine Ampelanlage fuhr.



Hierbei befuhr der 24-jährige Mann aus Bad Kreuznach die Alzeyer Straße in Richtung Hackenheim. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisel Höhe LIDL, kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Ampelanlage, welche dadurch stark beschädigt wurde. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht am Brustkorb verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ein Atemalkoholwert von 1,65 Promille festgestellt werden. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden darauf beschlagnahmt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



