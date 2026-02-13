Betrunkener E-Scooter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall



Die 30-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Jungstraße in Richtung Salinenstraße. Zeitgleich befuhr der 21-jährige E-Scooter-Fahrer verbotswidrig den parallel zur Salinenstraße entlang laufenden Fußweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Er beabsichtigt, die Jungstraße zu überqueren, wo es zum Zusammenstoß mit dem PKW kommt.

Der 21-jährige Fahrzeugführer stürzt und verletzt sich dadurch leicht.

Während der Unfallaufnahme kann durch die Polizeibeamten starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,24 Promille.

Der Fahrzeugführer wird daraufhin in das Krankenhaus verbracht, wo er medizinisch versorgt und ihm eine Blutprobe entnommen wird.



