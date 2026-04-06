Betrunkener Autofahrer gestoppt

Der Mann war auf dem Weg von Roxheim nach Bad Kreuznach und fiel bereits in der Gemarkung Roxheim den Beamten ins Visier.



Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der Fahrer gab an, am Vorabend an einer Funzelfahrt teilgenommen und den Abend ausgiebig genutzt zu haben.



Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Es folgt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ferner droht dem 36-Jährigen der endgültige Entzug der Fahrerlaubnis.



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