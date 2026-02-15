Betrunkener Autofahrer gestoppt



Das beschriebene Fahrzeug soll aus Allenfeld in Richtung Münchwald fahren.

Durch die Polizeibeamten kann das Fahrzeug in Argenschwang einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wird bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,88 Promille.

Der Fahrer wird daraufhin zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wird.



