Bad Kreuznach
Betrunkener Autofahrer gestoppt
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Samstag, den 14.02.2026 wird gegen 23:15 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer ein Schlangenlinien fahrender PKW gemeldet.


Das beschriebene Fahrzeug soll aus Allenfeld in Richtung Münchwald fahren.
Durch die Polizeibeamten kann das Fahrzeug in Argenschwang einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wird bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,88 Promille.
Der Fahrer wird daraufhin zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren