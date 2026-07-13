Betrunken auf Wohnmobil aufgefahren



Am Kreisverkehr musste das Wohnmobil verkehrsbedingt anhalten. ON 01 erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Während der Unfallaufnahme fielen den Beamten die verwaschene Sprache und Gleichgewichtsstörungen bei dem PKW-Fahrer auf. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille.

Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Der PKW musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000,-EUR.



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