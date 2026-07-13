Bad Kreuznach
Betrunken auf Wohnmobil aufgefahren
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Samstag, 11.07.2026, gegen 17.10 Uhr befuhren ein 69-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil und ein 68-jähriger PKW-Fahrer die B428 aus Richtung B 41 kommend in Richtung Bosenheimer Straße.

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Am Kreisverkehr musste das Wohnmobil verkehrsbedingt anhalten. ON 01 erkannte dies zu spät und fuhr auf.
Während der Unfallaufnahme fielen den Beamten die verwaschene Sprache und Gleichgewichtsstörungen bei dem PKW-Fahrer auf. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille.
Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.
Der PKW musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe abgeschleppt werden.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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