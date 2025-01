Betrugswelle in Bingen und Umgebung

Bei den Anrufen gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte, vermehrt als Polizisten von der Polizei Bingen, aus. Sie täuschten vor, dass es in der Nähe der Wohnanschrift der angerufenen Person zu einer Täterfestnahme gekommen ist. Sofortige Ermittlungen hätten ergeben, dass als nächstes an der Anschrift der angerufenen Person eingebrochen wird. Der Anrufer gab an, eine Streife an die Wohnanschrift schicken zu können, welche die Wertgegenstände oder das Bargeld entgegennehmen und verwahren könnte.



Die Anrufer nutzten bekannte Namen von Polizisten oder auch angeblichen Personalnummern, um somit das Vertrauen des Bürgers zu gewinnen.



Die Polizei warnt daher eindringlich vor solchen Betrugsversuchen und gibt in diesen Fällen folgende Tipps:



- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten und diese zur

Verwahrung entgegennehmen.



- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis, egal unter welchen Vorwänden.



- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.



- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.



- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.



- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der

Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben.



Weitere Tipps und Vorgehensweisen finden Sie unter www.polizei-beratung.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell