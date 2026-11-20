Unter verschiedenen Vorwänden, beispielsweise angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft, fragten die Anrufer gezielt nach Bargeld und Wertgegenständen. Bislang ist kein Fall bekannt, bei dem es zu einem Wertschaden gekommen ist. Einige Angerufene gaben jedoch scheinbar persönliche Informationen preis.



Die Polizei warnt: Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihr Geld oder Ihre Wertgegenstände. Beenden Sie solche Gespräche sofort und rufen Sie im Zweifel selbst die Polizei unter ihnen bekannten Nummern, oder der 110 an. Informieren Sie auch ältere Angehörige und Nachbarn über diese Betrugsmasche!



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