Betrug mit gefälschten Goldbarren: Polizei ertappt Täter auf frischer Tat

Bei den anschließenden Ermittlungen wurden in der Wohnung der Beschuldigten 20 weitere gefälschte Barren sichergestellt.



Der Betrugsfall begann mit einer Kleinanzeige, über die der Geschädigte fünf vermeintliche Goldbarren im Wert von insgesamt über 10.000 Euro kaufte. Die Übergabe von Ware und Geld fand im Büro des Ladenlokals des Geschädigten in Bingen statt. Kurz nach dem Geschäft kamen dem Käufer Zweifel an der Echtheit der Barren. Seine Hausbank bestätigte den Verdacht: Es handelte sich um gefälschte Barren mit Goldüberzug im Gesamtwert von nur 50 Euro.



Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige wegen Warenbetrugs.



Nachdem die Polizei von einem weiteren Verkauf von Goldbarren erfuhr, wurden Vorbereitungen getroffen, um bei einem möglichen Eintreffen der Täter eingreifen zu können. Gegen 13:50 Uhr konnten die beiden Tatverdächtigen im Ladenlokal des Geschädigten angetroffen werden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete ein Ermittlungsrichter eine Wohnungsdurchsuchung bei den beiden Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen an. Dort stellten die Beamten 20 weitere mutmaßlich gefälschte Goldbarren sicher.



Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung und der Durchsuchungsmaßnahmen wurden die beiden Beschuldigten wieder entlassen, da ein Haftgrund nicht vorlag. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.



