Betriebsstoffe auf der L229 bei Monzingen; Zeugen gesucht!

Bei einer Überprüfung vor Ort konnten auf einem Streckenverlauf von Monzingen bis kurz vor Kallweiler mehrere, teils eingetrocknete Rückstände einer Betriebsflüssigkeit festgestellt werden. Im Bereich von schattigen Lagen und innerhalb der Ortslage Monzingen mussten die Verunreinigungen beseitigt und Beschilderungen gestellt werden.

Ein Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden.



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