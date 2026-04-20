Bad Sobernheim
Beschädigung mittels Einkaufswagen an parkenden PKW
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Montag, den 20.04.2026, kam es im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Kapellenstraße 2. Der Geschädigte hatte seinen Pkw für die Dauer seines Einkaufs auf dem Gelände abgestellt.

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Bad Sobernheim (ots) -

Am Montag, den 20.04.2026, kam es im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Kapellenstraße 2.

Der Geschädigte hatte seinen Pkw für die Dauer seines Einkaufs auf dem Gelände abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung an der Kofferraumklappe fest. Das Schadensbild - eine punktuelle Eindellung mit oberflächlichen Lackschäden - deutet nach ersten polizeilichen Ermittlungen darauf hin, dass die Beschädigung vermutlich durch einen Einkaufswagen verursacht wurde.
Da sich der Verursacher nicht meldete, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.
Hinweise dazu an die Polizei in Kirn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


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