Beschädigte Erdgasleitung führt zu Evakuierungen und Straßensperrungen in Bingen-Büdesheim





Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im Rahmen von Straßenarbeiten in der Straße "Am Mühlweg" eine Erdgasleitung eines Hausanschlusses beschädigt. Die unverzüglich alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Stadtwerke bestätigten vor Ort den Gasaustritt.



Zum Schutz der Bevölkerung wurden mehrere Anwohner umliegender Wohnhäuser durch die Feuerwehr evakuiert. Gegen 18:30 Uhr gelang es den Fachkräften des Netzbetreibers Westnetz, die Gaszufuhr erfolgreich abzustellen, sodass die Anwohner wieder in ihre Wohnhäuser zurück konnten. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt.



Zur Absicherung des Gefahrenbereichs und zur Freihaltung der Anfahrtswege für die Einsatzkräfte veranlasste die Polizei temporäre Sperrungen mehrerer umliegender Straßen.



Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiinspektion Bingen eine Vielzahl von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Bingen und Bingen-Büdesheim, mehrere Besatzungen des Rettungsdienstes, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI), der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL), die Leitende Notärztin sowie Vertreter der Stadtwerke Bingen und Westnetz.



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