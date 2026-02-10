Kirn/Bad Kreuznach
Berichtigung der Pressemeldung vom 03.02.2026, 19:12 Uhr
Am 03.02.2026 berichtete die PI Kirn von der Zusammenführung zweier Seniorinnen in Kirn, deren Kontakt hinsichtlich des geplanten Treffens wetterbedingt mehrere Stunden hinweg abgebrochen war.

In dem Pressebericht wurde fälschlicherweise angegeben, dass die ansässigen Taxiunternehmen in Bad Kreuznach aufgrund des Schneewetters "ihren Betrieb eingestellt hatten". Dies war zu keiner Zeit der Fall, bei dieser Information handelte es sich um ein unglückliches Missverständnis. Die PI Kirn entschuldigt sich für etwaige hierdurch entstandene Unannehmlichkeiten.

