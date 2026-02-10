In dem Pressebericht wurde fälschlicherweise angegeben, dass die ansässigen Taxiunternehmen in Bad Kreuznach aufgrund des Schneewetters "ihren Betrieb eingestellt hatten". Dies war zu keiner Zeit der Fall, bei dieser Information handelte es sich um ein unglückliches Missverständnis. Die PI Kirn entschuldigt sich für etwaige hierdurch entstandene Unannehmlichkeiten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell
Berichtigung der Pressemeldung vom 03.02.2026, 19:12 Uhr
In dem Pressebericht wurde fälschlicherweise angegeben, dass die ansässigen Taxiunternehmen in Bad Kreuznach aufgrund des Schneewetters "ihren Betrieb eingestellt hatten". Dies war zu keiner Zeit der Fall, bei dieser Information handelte es sich um ein unglückliches Missverständnis. Die PI Kirn entschuldigt sich für etwaige hierdurch entstandene Unannehmlichkeiten.