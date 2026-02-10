Berichtigung der Pressemeldung vom 03.02.2026, 19:12 Uhr

Am 03.02.2026 berichtete die PI Kirn von der Zusammenführung zweier Seniorinnen in Kirn, deren Kontakt hinsichtlich des geplanten Treffens wetterbedingt mehrere Stunden hinweg abgebrochen war.

In dem Pressebericht wurde fälschlicherweise angegeben, dass die ansässigen Taxiunternehmen in Bad Kreuznach aufgrund des Schneewetters "ihren Betrieb eingestellt hatten". Dies war zu keiner Zeit der Fall, bei dieser Information handelte es sich um ein unglückliches Missverständnis. Die PI Kirn entschuldigt sich für etwaige hierdurch entstandene Unannehmlichkeiten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell