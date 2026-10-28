Benzindiebstahl: Unbekannte bohren Tank auf - Zeugen gesucht!

Ein 38-jähriger Mitarbeiter eines örtlichen Getränkehandels hatte seinen Chevrolet Spark zu Arbeitsbeginn auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Gegen 15:30 Uhr trat er die Heimfahrt an, musste diese jedoch nach rund zwei Kilometern aufgrund Spritmangels abbrechen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass Unbekannte ein etwa ein Zentimeter großes Loch in den Tank des Fahrzeuges gebohrt hatten; frische Späne waren noch erkennbar. Am Tatort, dem Parkplatz, konnten zudem Benzinreste festgestellt werden. Entwendet wurden circa 30 Liter Benzin. Der Gesamtschaden dürfte bei gut 350 Euro liegen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden an die PI Kirn unter der 067521560 erbeten.



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