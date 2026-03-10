Bekiffte Zweiradfahrer

Bingen (ots) -



Gleich zwei Fahrer motorisierter Zweiräder gingen der Polizei Bingen am 10.03.26 ins Netz.

Den Anfang machte um 15 Uhr ein 34-jähriger Fahrer eines E-Scooters, der am Fruchtmarkt einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, da er erst am Vortag wegen fehlendem Versicherungsschutz und Drogen am Steuer auffiel. Am heutigen Tag war der fahrbare Untersatz zwar zwischenzeitlich versichert, der Fahrer wies allerdings erneut Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung auf. Der Drogenschnelltest erbrachte erneut den Nachweis des Konsums von Cannabisprodukten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Mit Beendigung der Maßnahme und erneutem Beginn der Streifenfahr fuhr der Streife dann um 16:20 Uhr in der Mainzer Straße ein Kleinkraftrad "vor die Füße", an welchem noch ein Versicherungskennzeichen aus 2025 angebracht war. In der nachfolgenden Kontrolle des 21-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser eine gültige neue Versicherung hatte, lediglich jedoch vergas das neue Kennzeichen anzubringen. Die Kontrolle hatte allerdings dann doch eine Konsequenz, da der Fahrer Fahrer den gelegentlichen Konsum von Cannabis einräumte, was auch der Drogentest bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auch in diesem Falle eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell