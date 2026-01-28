Bei Dunkelheit und Regen: Kletterer in der Steilwand des Rotenfels



Von der Ortslage Ebernburg aus können zwei Kletterer mit Stirnlampen festgestellt werden, welche sich rechtsseitig der Bastei - auf Höhe des oberen Drittels - in der Felswand langsam hangabwärts bewegen.

Nach einer ersten Kontaktaufnahme kann eine Notlage der Kletterer ausgeschlossen werden. Sie werden angewiesen das Klettern abzubrechen und sich in Sicherheit zu begeben. Zu diesem Zeitpunkt herrschte jahresbedingt Dunkelheit und Nieselregen bei 3 °C.

Im Anschluss wird die Identität der zwei 18-jährigen Heranwachsenden festgestellt. Diese führen entsprechende Kletterausrüstung mit.

Nach hiesigem Kenntnisstand ist das Klettern am Rotenfels derzeit verboten. Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und die Geltendmachung von Kosten für den Polizeieinsatz werden geprüft.



Das Klettern kann aufgrund der herrschenden Sicht- und Witterungsbedingungen erhebliche Gefahren mit sich bringen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell