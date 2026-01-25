Bedrohung auf der K20 bei Bad Sobernheim



Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging eine Frau mit ihrem Hund entlang der K20 spazieren, als in Höhe des Modellflugplatzes ein weißer Transporter aus Richtung Pferdsfeld kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim an ihr vorbeifuhr. Der Beifahrer des Fahrzeugs schoss mehrfach mit einer Schreckschusswaffe durch das geöffnete Fenster in Richtung der Spaziergängerin. Die Frau wurde nicht verletzt, stand jedoch unter Schock. Der Transporter setzte seine Fahrt anschließend fort.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den beteiligten Personen geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Ebenso werde mögliche weitere Geschädigte gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.



