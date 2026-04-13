Bad Kreuznach - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 90-Jährigen

Nachtrag zur Pressemeldung von Montag, 13.04.2026 unter https://www. presseportal. de/blaulicht/pm/117703/6254641. Die als vermisst gemeldete 90-Jährige konnte im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden.

Bad Kreuznach (ots) -



Nachtrag zur Pressemeldung von Montag, 13.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117703/6254641.



Die als vermisst gemeldete 90-Jährige konnte im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden.



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