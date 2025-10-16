Autofahrt unter Einfluss von THC

Am Abend des 15.10.2025, gegen 21:45 Uhr kann durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Bingen in der Ortslage Gensingen ein PKW mit Mainzer Landeskennung festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer können Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Dies wird durch einen freiwillig durchgeführten Urinschnelltest, welcher positiv auf die Stoffgruppe THC reagiert, bestätigt. Der Fahrzeugführer wird zwecks Entnahme einer Blutprobe auf hiesige Dienststelle verbracht. Er muss nun mit einem Bußgeld und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.



