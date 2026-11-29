Nach bisherigen Erkenntnissen blickte sie in einer Kurve auf das in einer Halterung befestigte Smartphone, das sie zur Navigation nutzte. Infolge der Ablenkung und einer der Kurve nicht angepassten Geschwindigkeit kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Für die Bergung des Fahrzeugs war die K 80 rund 20 Minuten gesperrt.



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