Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gestoppt.

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Gensinger Straße in Bad Kreuznach, stellten Einsatzkräfte am Montag den 23.02.2026 gegen 23:25 Uhr, einen 55-jährigen PKW-Fahrer fest, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Diese wurde dem Beschuldigten bereits im Jahr 2022 rechtskräftig entzogen.



Während der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Es wurden entsprechende Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.



