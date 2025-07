Außergewöhnlicher Tiereinsatz für eine Streife der PI Bad Kreuznach

07.2025) gegen 13 Uhr am Kapitän-Lorenz-Ufer in Bad Kreuznach auf eine waschechte Schildkröte traf. Ein besorgter Bürger hatte das auf einem Baumstumpf sitzende Tier der hiesigen Dienststelle gemeldet. Doch es handelte sich nicht wie erwartet um ein ausgesetztes Exemplar, sondern nach Rücksprache mit dem hiesigen Tierheim um eine sich dort angesiedelte Schildkrötenart. So wurde das Tier vor Ort belassen und glitt kurze Zeit später in die Nahe.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell