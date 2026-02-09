Ausgehobene Kanaldeckel entlang der Rüdesheimer Straße - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Sonntag, 08.02.2026 auf Montag, den 09.02.2026 haben bislang unbekannte Täter in der Hochstraße und Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach mehrere Kanaldeckel aus ihrer Verankerung gehoben und diese auf die Fahrbahn gelegt.

Der Tatzeitraum begrenzt sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf 00:00 bis 01:00 Uhr.

Durch dieses äußerst gefährliche Vorgehen entstand eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr. Glücklicherweise kam es zu keinem Personen- oder Sachschaden. Durch die Beamten konnten insgesamt sechs Kanaldeckel festgestellt und zeitnah wieder eingesetzt werden.



Die Polizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 8811-0 zu melden.



Das Entfernen von Kanaldeckeln stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und wird strafrechtlich verfolgt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell