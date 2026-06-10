Nach Zeugenaussagen entfernte sich anschließend ein Teil der Personen in Richtung Innenstadt/City Center und eine kleine Gruppe mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Person ein Messer mitgeführt haben. Hinweise auf verletzte Personen liegen der Polizei derzeit nicht vor.
Die Polizei bittet Personen, welche die Situation beobachtet haben bzw. Hinweise auf mögliche Geschädigte oder Tatverdächtige geben können sich mit der Polizeiinspektion in Bingen unter 06721/905-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bingen
Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
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Auseinandersetzung zwischen Personengruppen - Polizei sucht Zeugen
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