Bad Kreuznach
Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Mannheimer Straße - Polizei sucht Zeugen
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am 01.02.2026 kam es gegen 00:24 Uhr im Bereich Mannheimer Straße Ecke Ringstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Lesezeit 1 Minute

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen in Streit, aus dem sich eine Schlägerei entwickelte. Drei männliche Personen im Alter von 20-23 Jahren wurden hierbei leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war glücklicherweise nicht vonnöten.

Die Angreifer konnten im Anschluss an die Tat unerkannt flüchten.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0671-8811-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren