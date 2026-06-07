Auseinandersetzung vor Bäckerei in Bad Kreuznach - Zeugen gesucht

Am Samstag, den 06.06.2026, kam es gegen 09:15 Uhr im Außenbereich einer Bäckerei in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 50-jährigen Frau und einem 62-jährigen Mann.





Im Verlauf des Streits soll es zu strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die genauen Hintergründe sowie der konkrete Ablauf des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Zeugenaufruf



Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Personen, die den Vorfall am Samstagmorgen gegen 09:15 Uhr im Bereich der Bäckerei in der Alzeyer Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



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