Im Verlauf des Streits soll es zu strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die genauen Hintergründe sowie der konkrete Ablauf des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Personen, die den Vorfall am Samstagmorgen gegen 09:15 Uhr im Bereich der Bäckerei in der Alzeyer Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Kreuznach
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Auseinandersetzung vor Bäckerei in Bad Kreuznach - Zeugen gesucht
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