Auseinandersetzung in Lokal

Bad Kreuznach, Mannheimer Straße (ots) - Am Freitag, den 20.02.2026, gegen 23.20 Uhr, kriegten sich mehrere Männer in einem Lokal in der Mannheimer Straße in die Haare.



Ein alkoholisierter 34-Jähriger beschwerte sich lautstark über die Wartezeit seiner Getränkebestellung. Hierbei zerschlug er ein Glas auf der Theke, weshalb sich zwei weitere Gäste einmischten. Aus der Diskussion heraus entwickelte sich zwischen den Beteiligten ein Handgemenge, bei dem am Ende zwei der Streithähne über Schmerzen am Kopf klagten.

Hinzugerufene Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes setzten die Störenfriede vor die Tür der Gaststätte. Die eingesetzten Streifen der Polizeiinspektion Bad Kreuznach nahmen mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung auf.



