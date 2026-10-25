Auseinandersetzung auf einer privaten Feier

Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es auf einer privaten Feier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden beide Beteiligten verletzt, wobei eine in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Der genaue Tathergang, sowie die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



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