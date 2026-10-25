Bingen
Auseinandersetzung auf einer privaten Feier
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Sonntag, dem 25.10.2026, kam es gegen 01:45 Uhr zu Streitigkeiten in Bingen-Büdesheim.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es auf einer privaten Feier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden beide Beteiligten verletzt, wobei eine in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Der genaue Tathergang, sowie die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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