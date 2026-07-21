Bad Kreuznach
Auseinandersetzung am Bourger Platz mit einer leicht verletzten Person
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Dienstag, den 21.07.2026 kam es gegen 17:40 Uhr am Bourger Platz in Bad Kreuznach zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen und einem 26-jährigen Mann.

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Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen die beiden Beteiligten aufgrund persönlicher Streitigkeiten aufeinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung versuchten sie, sich gegenseitig mittels Pfefferspray sowie Messern zu verletzen.

Ein Beteiligter erlitt hierbei leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Beteiligte festgestellt werden. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurden beide Beteiligte entlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen, insbesondere wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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