Aufmerksamer Zeuge meldet volltrunkenen Fahrzeugführer

Der Fahrzeugführer eines weißen Opel Astras fiel anschließend durch mehrfaches Schlangenlinien fahren auf.



Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte das beschriebene Fahrzeug kurze Zeit später in der Ortslage Volxheim fahrend feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der 50-jährige Fahrer aus dem Landkreis Alzey-Worms zeigte deutliche Ausfallerscheinungen.



Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab kurz darauf einen Wert von 2,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, der Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt und der Fahrzeugführer wurde anschließend für eine Blutprobe zur Dienststelle verbracht.



Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die unsichere Fahrweise des Mannes behindert oder gefährdet wurden, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Bad Kreuznach 0671-88110.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell