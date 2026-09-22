Aufmerksame Streife führt zu doppeltem Fahndungserfolg - gestohlener E-Scooter sichergestellt





Gegen 03:20 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Kreuznach zwei 16-jährige Jugendliche. Bei der Überprüfung stellte sich zunächst heraus, dass beide Jugendlichen als vermisst gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Bei den Jugendlichen befand sich zudem ein E-Scooter, der nach deren ersten Angaben einem Freund gehören sollte. Da sich im Verlauf der Kontrolle Zweifel an dieser Darstellung ergaben, beließen es die Beamten nicht bei den Angaben und stellten weitere Nachforschungen an.

Dabei führte die Spur schließlich zur Bundespolizei: Dort war der E-Scooter erst kurze Zeit zuvor als gestohlen gemeldet worden. Durch die Kontrolle konnte der entwendete E-Scooter somit noch in derselben Nacht aufgefunden und sichergestellt werden.



Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Weitere Angaben zu ihnen werden mit Blick auf deren Alter und den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte nicht gemacht.



Damit hatte die nächtliche Kontrolle gleich in mehrfacher Hinsicht Erfolg: Der gestohlene E-Scooter konnte unbeschädigt sichergestellt werden und soll zeitnah an seine Eigentümerin zurückgegeben werden. Gleichzeitig konnten die beiden vermissten Jugendlichen wohlbehalten angetroffen und anschließend sicher nach Hause gebracht werden.



Die Polizei empfiehlt, abgestellte E-Scooter nicht lediglich über die elektronische Wegfahrsperre oder mit einfachen Schlössern zu sichern. Empfehlenswert ist ein stabiles Schloss, mit dem der Scooter möglichst an einem fest verankerten Gegenstand angeschlossen wird.



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