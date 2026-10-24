Aufgefundene Katzenbabys

Am Samstag, 24.10.2026, gegen 16.35 Uhr meldete eine Frau, dass man unter der B41 im Bereich der Abfahrt Sponheim zwei Katzenbabys gefunden habe.

Bis die Streife eintraf, hatte die Anruferin bereits eine Katze gefangen. Die zweite konnte nach einem kurzen Fluchtversuch durch die Frau mit einem beherzten Einsatz eingefangen werden.

Beide Fundkatzen wurden durch die Streife ins Tierheim verbracht; sie sind augenscheinlich wohlauf.

Im Tierheim wurden sie von der eingesetzten Streife auf die Namen „Eva“ und „Julian“ getauft.



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