Aufgefundene Hündin in der Nähe von Sponheim





Gegen 18:00 Uhr sah der 20-Jährige Finder den Hund entlang der K55 in der Gemarkung Sponheim umherirren und hielt an. Als, trotz lauter Rufe und längerem Warten niemand den Hund zu vermissen schien, entschloss er sich den zutraulichen Husky-Mischling in seinem Pkw zur Polizei zu bringen.

Die Recherchemöglichkeiten der Polizei wurden vollends ausgereizt, brachten jedoch keinen Erfolg, sodass der Hund ins städtische Tierheim gebracht wurde. Wer kennt das streunende "Hundemädchen"? Der Besitzer kann es im Tierheim abholen.

Das Tierheim würde sich freuen, wenn sich der Besitzer bald meldet, da es derzeit aus allen Nähten platzt.



Die anhängenden Bilder sind zur Veröffentlichung gefertigt worden und liegen der Pressemitteilung bei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell