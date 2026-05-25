Aufgebrochener Zigarettenautomat – Zeugenhinweise erbeten

Hierfür müssen die Täter Werkzeug eingesetzt haben, um an den Inhalt zu gelangen.



Ein Passant bemerkte den beschädigten Automaten und informierte die Polizei. Der Sachwert des entwendeten Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.



Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, insbesondere den Passanten, der nach seiner Meldung nicht mehr zu erreichen war, sich mit sachdienlichen Hinweisen jeder Art bei der Polizei zu melden.



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