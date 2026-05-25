Bad Sobernheim
Aufgebrochener Zigarettenautomat – Zeugenhinweise erbeten
Symbolbild
dpa

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Berliner Straße in Bad Sobernheim gewaltsam aufgebrochen.

Lesezeit 1 Minute

Hierfür müssen die Täter Werkzeug eingesetzt haben, um an den Inhalt zu gelangen.

Ein Passant bemerkte den beschädigten Automaten und informierte die Polizei. Der Sachwert des entwendeten Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, insbesondere den Passanten, der nach seiner Meldung nicht mehr zu erreichen war, sich mit sachdienlichen Hinweisen jeder Art bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


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