Bad Kreuznach
Auffinden eines gestohlenen Kleinkraftrades
Bergung des gestohlenen Rollers
Bergung des gestohlenen Rollers
Polizeidirektion Bad Kreuznach

Am Samstag, gegen 14.10 Uhr meldete ein Mann auf der Polizeiinspektion seinen Roller als gestohlen.

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Der Roller hatte seit Freitag, 18.09.2026, 23.30 Uhr auf einer Parkfläche in der Roßstraße gestanden. Als der Besitzer am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr seinen Roller abholen wollte, musste er feststellen, dass er nicht mehr an seinem Platz stand. Daher erstattete er eine Anzeige.
Gegen 16.00 Uhr entdeckten Angestellte der Stadtverwaltung einen Roller im Mühlenteich und klärten das Kennzeichen über die Dienststelle ab. So konnte ermittelt, dass es sich um den entwendeten Roller handelte. Dieser lag nun ca. 100 m von seiner eigentlichen Abstellörtlichkeit in der Nahe.
Die Bergung gestaltete sich schwierig; weder die verständigte Feuerwehr noch der Bauhof konnten bei der Bergung helfen.
Letztendlich half an ein ortsansässiger Bootsverleiher mit zwei Ruderbooten aus. Damit konnte ein Mitarbeiter des hinzugezogenen Abschleppdienstes von einer Polizeibeamtin und einer weiteren Person mit den miteinander verbundenen Ruderbooten zur Einsatzörtlichkeit gepaddelt werden. Der Roller konnte dann mithilfe eine Kranes geborgen werden.

Zeugen der Tat werden gebeten sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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