Auffahrunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen und einer leichtverletzten Person auf der Bundesstraße 41

Die vier PKW befuhren die Bundesstraße 41 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung der Bundesautobahn 61.



Verkehrsbedingt musste in Höhe der Anschlussstelle Gensingen der vorausfahrende PKW abbremsen. Das dritte Fahrzeug in der Reihe realisiert dies zu spät, sodass ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines Dacias auf den vorausfahrenden PKW auffuhr und diesen auf den ersten PKW in der Reihe schob.

Die 20-jährige Fahrzeugführerin des letzten PKW im Bunde, ein Toyota Yaris, fuhr kurz darauf ebenfalls, auf Grund Missachtung des Sicherheitsabstands, auf den verunfallten PKW des 30-jährigen auf.



Lediglich der 30-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Eine weitergehende medizinische Behandlung war vor Ort glücklicherweise nicht von Nöten.



Alle vier Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt.

Der Sachschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.



