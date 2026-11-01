Bad Kreuznach
Auffälligkeiten bei Verkehrskontrolle - Drogentest positiv
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Sonntagabend führte die Polizei in Bad Kreuznach eine Kontrollstelle in der Richard-Wagner-Straße in Bad Kreuznach durch.

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Hierbei konnte gegen 19:00 Uhr ein 43-jährigen Fahrer eines Opel Corsa kontrolliert werden.

Bereits zu Beginn nahmen die Einsatzkräfte starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Der Fahrer konnte dem Gespräch nur schwer folgen und musste mehrfach aufgefordert werden, sich auszuweisen. Bei freiwilligen Tests zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit zeigten sich weitere Auffälligkeiten. Ein Urintest reagierte positiv auf Cannabis und Opiate.

Dem 43-jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel seinem Sohn übergeben. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


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