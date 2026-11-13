Auffällige Fahrweise führt zu Verkehrskontrolle mit Folgen

Die Streife folgte daraufhin dem Fahrzeug in die Ortslage Sponsheim hinein, wo der Fahrer den PKW in einer Hofeinfahrt abstellte und sich schnellen Schrittes vom Fahrzeug entfernen wollte. In der nachfolgenden Kontrolle des 36-jährigen Fahrers ergab sich der Grund für die versuchte Vermeidung der Kontrollmaßnahme. Dem Fahrer wurde in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen, ein Neuerwerb fand bislang nicht statt. Darüber hinaus konnte bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Konsum von Cannabis nachgewiesen werden. Zu allem Überfluss stellte sich dann noch heraus, dass der Verkehrssünder mit dem Fahrzeug seiner hiervon nichts ahnenden Verlobten unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer sieht sich nun mit den Tatvorwürfen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie der Unerlaubten Benutzung eines Kraftfahrzeugs konfrontiert.



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