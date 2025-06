Auf frischer Tat ertappt

Einem aufmerksamen Bürger fielen am Abend des 14.06.25 gegen 18:45 Uhr zwei Personen in der Mainzer Straße unweit des Campingplatzes am Rhein auf, welche sich an zwei E-Scootern zu schaffen machten.

Nach Weitergabe der Fluchtrichtung konnten die beiden Täter durch Streifen der Polizei Bingen in Bingen-Gaulsheim am dortigen Bahnhof gestellt werden. Beide konnten keine plausiblen Angaben zur Herkunft der E-Scooter machen, es ergab sich überdies kein Zusammenhang zum Versicherungsnehmer der E-Scooter. Da der Halter nicht erreichbar war, wurden die E-Scooter zunächst präventiv sichergestellt. In der Nacht meldete sich der Halter dann bei der Polizei Bingen um eine Diebstahlsanzeige zu machen. Er konnte über die Sicherstellung der E-Scooter aufgeklärt werden und beide E-Scooter wurden an den sichtlich erfreuten Geschädigten zurückgegeben.



