Auf dem Arbeitsweg verirrt - Polizei beendet Alkoholfahrt

Im Anschluss konnten die Beamten das Fahrzeug auf einem angrenzenden Supermarktparkplatz kontrollieren.



Der 59-jährige Fahrer aus dem Bad Kreuznacher Umland zeigte deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Gegenüber den Beamten räumte er unmittelbar ein, zu viel getrunken zu haben. Nach eigenen Angaben war er auf dem Weg zur Arbeit, hatte sich jedoch alkoholbedingt verirrt und wollte deshalb wieder nach Hause fahren.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Damit war zumindest für die Beamten die weitere Route klar: Zur Blutentnahme ging es ins Krankenhaus - für den Mann allerdings als Mitfahrer.



Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Heimweg trat er anschließend mit seiner Schwester an. Die Suche nach dem richtigen Weg konnte er damit für diese Nacht abgeben.



Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



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