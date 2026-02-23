Anzeigenerstattung mit unerwarteten Folgen

Zuvor war den Beamten beim Blick aus dem Fenster bereits aufgefallen, dass sie beim Einparken auf dem Parkplatz vor der Dienststelle offensichtlich Schwierigkeiten hatte und ihr Fahrzeug danach nicht ordnungsgemäß abgestellt war.

Während der Anzeigenaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Die Frau räumte einen zurückliegenden Cannabiskonsum ein, machte jedoch widersprüchliche Angaben zum Zeitpunkt des Konsums.

Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest auf Urinbasis sollte weitere Klarheit bringen. Dabei versuchte die Betroffene, das Testergebnis zu verfälschen, indem sie Wasser in den Probenbecher einfüllte. Der Täuschungsversuch wurde durch die eingesetzten Beamten jedoch unmittelbar erkannt.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Weiterfahrt untersagt und zur Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in dem sie sich im Falle der Bestätigung des Verdachts für ihr Verhalten verantworten muss.



