Anhänger entwendet – Zeugen gesucht!

Hennweiler, Am Markt (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06.

-07.03.) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Kfz-Transport-Anhänger von einem Gewerbegelände in Hennweiler.

Die Täter müssen zur Tatausführung ein SUV bzw. Geländefahrzeug genutzt haben.



Die Polizeiinspektion Kirn ist in diesem Fall auf Zeugenhinweise angewiesen.

Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen (Personen, Fahrzeuge) gemacht?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell