Androhung des Distanz-Elektro-Impulsgeräts gegenüber einem 36 Jahre Mann durch Beamte der PI Bad Kreuznach

Im Rahmen der folgenden Personenkontrolle eines 36 Jahre alten Mannes aus Bad Kreuznach verhielt der Betrunkene sich aggressiv, unkooperativ und aufbrausend gegenüber den eingesetzten Beamten.



Nachdem er sich auch nach mehrfacher Aufforderung weigerte, die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen, und sich von der Kontrollörtlichkeit entfernte, musste durch die Polizisten der Einsatz des Distanz-Elektro-Impulsgeräts angedroht werden, welcher letztendlich auch dazu führte, dass der Verantwortliche sich auf den Boden legte und gefesselt werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte in der Hosentasche des Mannes ein Küchenmesser aufgefunden werden. Der Verantwortliche wurde nach der Erteilung eines Platzverweises aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell