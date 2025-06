Alleinunfall, PKW schleudert gegen Baum - Fahrer schwerverletzt

Ein 32-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan war mit seinem Mercedes auf der L232 aus Richtung Merxheim kommend nach Meddersheim unterwegs. Kurz vor dem "Menschels Vitalresort" verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster und vermutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Anschließend geriet der PKW in Schieflage, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. zwei Stunden) wurde die L232 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geräumt werden. Der Fahrer muss sich nun einem Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung stellen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell