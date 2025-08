Alleinunfall mit leichtverletztem Fahrer

Am Samstag, 02.08.2025, gegen 14.20 Uhr fährt ein 18-jähriger PKW-Fahrer die L242 aus Langenlonsheim kommend in Richtung Guldental.

Auf dem Streckenabschnitt kommt er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der Fahrer kann sich leichtverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Es ergeben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Im Fahrzeug werden auch entsprechende Utensilien gefunden.

Nach der ärztlichen Versorgung seiner Kopfplatzwunde im Krankenhaus erfolgt die Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Der Fahrer befindet sich noch in der Probezeit.

An dem Fahrzeug entsteht Totalschaden in Höhe von ca. 2.500,-EUR.



