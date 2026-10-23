Alleinunfall mit eingeklemmter, schwer verletzter Person

Die 78-Jährige befuhr die kurvenreiche L376 von Bärweiler aus kommend in Fahrtrichtung Meddersheim. In Höhe der Lohmühle verlor sie auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Werbeaufsteller und einer Laterne der Lohmühle. Durch die Wucht des Aufpralls konnte sich die Fahrerin aus ihrem vollends beschädigten Fahrzeug nicht mehr selbst befreien. Durch eintreffende Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurde sie aus dem Fahrzeugwrack befreit und erstversorgt. Sie war glücklicherweise ansprechbar und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Kreuznacher Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ordnungswidirgkeitenverfahren eingeleitet.



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