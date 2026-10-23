Polizeiinspektion Kirn
Alleinunfall mit eingeklemmter, schwer verletzter Person
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Meddersheim, L376 Lohmühle (ots) - Am 23.10.2026 gegen 14:20 Uhr verunfallte auf der L376 eine 78-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Suzuki.

Lesezeit 1 Minute

Die 78-Jährige befuhr die kurvenreiche L376 von Bärweiler aus kommend in Fahrtrichtung Meddersheim. In Höhe der Lohmühle verlor sie auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Werbeaufsteller und einer Laterne der Lohmühle. Durch die Wucht des Aufpralls konnte sich die Fahrerin aus ihrem vollends beschädigten Fahrzeug nicht mehr selbst befreien. Durch eintreffende Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurde sie aus dem Fahrzeugwrack befreit und erstversorgt. Sie war glücklicherweise ansprechbar und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Kreuznacher Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort.
Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ordnungswidirgkeitenverfahren eingeleitet.

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Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
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