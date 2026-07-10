Alleinunfall auf der L415

Ein PKW kam aufgrund von Ablenkung nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dabei die Böschung hinab. Das Fahrzeug kam zunächst auf einer Leitplanke zum Stehen und kippte, nachdem sich der leicht verletzte Fahrzeugführer eigenständig befreien konnte, nach rechts in den Graben.

Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es innerorts zu einer Vollsperrung von ca. einer Stunde.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kommt es zu einem weiteren Verkehrsunfall einer Verkehrsteilnehmerin, welche mit einer Warnleuchte und Pylonen der Absperrung kollidierte.



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