Langenlonsheim
Alkoholisierter PKW-Fahrer fährt gegen Gartenmauer
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Freitag, 06.11.2026, gegen 20.59 befuhr ein 74-jähriger PKW-Fahrer die Weidenstraße in Fahrtrichtung Naheweinstraße.


Auf Höhe der Hausnummer 10 kam der Fahrer vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einer Gartenmauer.
Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.
Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt.
Der PKW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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