Alkoholisierter PKW-Fahrer fährt gegen Gartenmauer



Auf Höhe der Hausnummer 10 kam der Fahrer vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einer Gartenmauer.

Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt.

Der PKW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.



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