Auf Höhe der Hausnummer 10 kam der Fahrer vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einer Gartenmauer.
Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.
Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt.
Der PKW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.
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Alkoholisierter PKW-Fahrer fährt gegen Gartenmauer