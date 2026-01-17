Alkoholisierter Fahrzeugführer kontrolliert

Zuvor waren die Beamten auf den vorausfahrenden Audi aufmerksam geworden.



Bei der Kontrolle wurde beim 18-jähirgen Fahrer leichter Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein nach Belehrung freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille.



Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Der Fahrzeugführer muss sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen, welches am Ende ein empfindliches Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot nach sich ziehen kann.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell